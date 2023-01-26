Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Ortaya! Gören Anne – Baba Arasında Kalıyor!

Duru güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sinem Kobal, aylar sonra ortaya çıktı. 3 yaşındaki kızı Lalin ve 8 aylık kızı Leyla ile ilgilendiği için uzun bir süredir herhangi bir proje içerisinde yer almamaya karar veren Kobal, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ile Etiler’de bir mekanda buluştu. Mekan çıkışında magazin mensupları ile aylar sonra bir araya gelen Kobal, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

2016 yılından bu yana yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan Kobal’ın, anne olduktan sonra daha da güzelleştiği gözlerden kaçmadı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

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