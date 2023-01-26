Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Değişim! Seyran’ın Yerine Öyle Bir İsmi Getirdiler Ki…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi başarılı oyuncuların boy gösterdiği dizi, reyting rekorlarını alt üst ederek son dönemlerin en çok izlenen dizi projelerinden birisi olmayı başardı. Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Değişim! Seyran’ın Yerine Öyle Bir İsmi Getirdiler Ki…İşte Detaylar...
Ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden etkilenilerek kaleme alınan Yalı Çapkını dizisi, sezon başından bu yana Star TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen ve özellikle de gerçek bir hayat hikayesini yansıttığı için dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, son dönemlerde kadrosuna dahil olan yeni oyuncuları ile gündeme bomba gibi düştü.
Fırat Çelik ve Mine Tugay’ın kadroya dahil olmaları ile birlikte hikaye bir anda değişirken dizinin son bölümünde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin hareketleri, izleyiciyi diziden soğutmaya başladı. Yalnızca kendisini düşünen, Seyran’ı da Pelin’i de hayatında tutmak isteyen ancak ikisine de kötü davranan Ferit’in son bölümde Seyran’a yaptıkları, sosyal medyada gündem oldu.
Yalı Çapkını Seyran
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26 Oca 2023 - 14:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.