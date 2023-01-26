Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Değişim! Seyran’ın Yerine Öyle Bir İsmi Getirdiler Ki…

Ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden etkilenilerek kaleme alınan Yalı Çapkını dizisi, sezon başından bu yana Star TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen ve özellikle de gerçek bir hayat hikayesini yansıttığı için dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, son dönemlerde kadrosuna dahil olan yeni oyuncuları ile gündeme bomba gibi düştü.

Fırat Çelik ve Mine Tugay’ın kadroya dahil olmaları ile birlikte hikaye bir anda değişirken dizinin son bölümünde Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin hareketleri, izleyiciyi diziden soğutmaya başladı. Yalnızca kendisini düşünen, Seyran’ı da Pelin’i de hayatında tutmak isteyen ancak ikisine de kötü davranan Ferit’in son bölümde Seyran’a yaptıkları, sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını Seyran

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…