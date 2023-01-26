Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! Oyuncular Bir Bir İşsiz Kalacak; Son Darbe İndi…
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da heyecan kaldığı yerden devam ediyordu ama yayınlan kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuların bir bir işsiz kalacağı gündeme gelince; son darbe resmen inmiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan bir eser olarak karşımıza çıkıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Çöp Adam dizisinin hem oyuncu kadrosu hem de ilginç hikayesiyle ön plana çıkıyordu. Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Füsun Demirel gibi muhteşem oyuncular bulunuyordu. 9. bölümüyle ekranlara gelen dizinin ardından final kararı geldi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.