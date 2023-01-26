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26 Oca 2023 - 14:46

Çöp Adam Dizisi Yayından Kaldırılıyor! Oyuncular Bir Bir İşsiz Kalacak; Son Darbe İndi…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da heyecan kaldığı yerden devam ediyordu ama yayınlan kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuların bir bir işsiz kalacağı gündeme gelince; son darbe resmen inmiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…