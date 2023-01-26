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26 Oca 2023 - 23:36

Çöp Adam Seyircisine Şok Haber! Çöp Adam dizisi final Mi Yapıyor? Yapımcı ve Oyuncunun Hayalleri Yıldı! Son Darbe İndi…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da heyecan kaldığı yerden devam ediyordu ama yayınlan kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuların bir bir işsiz kalacağı gündeme gelince; son darbe resmen inmiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…