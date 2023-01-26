- 26 Oca 2023 - 23:36

Çöp Adam Seyircisine Şok Haber! Çöp Adam dizisi final Mi Yapıyor? Yapımcı ve Oyuncunun Hayalleri Yıldı! Son Darbe İndi…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Çöp Adam’da heyecan kaldığı yerden devam ediyordu ama yayınlan kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Oyuncuların bir bir işsiz kalacağı gündeme gelince; son darbe resmen inmiş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan bir eser olarak karşımıza çıkıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Çöp Adam dizisinin hem oyuncu kadrosu hem de ilginç hikayesiyle ön plana çıkıyordu. Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Füsun Demirel gibi muhteşem oyuncular bulunuyordu. 9. bölümüyle ekranlara gelen dizinin ardından final kararı geldi. İşte merak edilenler…

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26 Oca 2023 - 23:36 Ankara- Yaşam

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Çöp Adam Seyircisine Şok Haber! Çöp Adam dizisi final Mi Yapıyor? Yapımcı ve Oyuncunun Hayalleri Yıldı! Son Darbe İndi… mask
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