- 26 Oca 2023 - 14:57

Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!”

Evlilik programları ile yıldızı parlayan sonrasında ise ünlü şarkıcı Seda Sayan ile kurduğu samimiyet ile dikkatleri üzerine çeken Solmaz Çiros, sergilediği dans performansları ile sık sık gündem oluyor. Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!” İşte Detaylar...

Solmaz Çiros

RTÜK’ün yasak kararından önce Seda Sayan ve Zuhal Topal’ın sunumları ile ekranlara gelen evlilik programlarında boy gösteren Solmaz Çiros, o zamandan bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programlarının yasaklanması ile birlikte Tv8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan “Aşk- ı Roman” isimli dizi ile izleyicinin karşısına çıkan sonrasında ise dizinin erken final yapması ile birlikte bir müddet ortalıktan kaybolan Çiros, şimdilerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Solmaz Çiros

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26 Oca 2023 - 14:57 - Magazin

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Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!” mask
Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!”
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