Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!”
Evlilik programları ile yıldızı parlayan sonrasında ise ünlü şarkıcı Seda Sayan ile kurduğu samimiyet ile dikkatleri üzerine çeken Solmaz Çiros, sergilediği dans performansları ile sık sık gündem oluyor. Seda Sayan’ın Biricik Kızı Kalça Dansıyla Olay Yarattı! “Değirmen Tekerliğine Dönmüşsün!” İşte Detaylar...
RTÜK’ün yasak kararından önce Seda Sayan ve Zuhal Topal’ın sunumları ile ekranlara gelen evlilik programlarında boy gösteren Solmaz Çiros, o zamandan bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programlarının yasaklanması ile birlikte Tv8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan “Aşk- ı Roman” isimli dizi ile izleyicinin karşısına çıkan sonrasında ise dizinin erken final yapması ile birlikte bir müddet ortalıktan kaybolan Çiros, şimdilerde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Solmaz Çiros
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26 Oca 2023 - 14:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.