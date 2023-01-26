- 26 Oca 2023 - 15:05 G: 26 Oca 2023 - 15:13

Ebru Polat Sütyen Detaylı Elbisesiyle Nefes Kesti! “Heykel Gibisin!” Göğüs Dekoltesiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sesiyle milyonları büyüleyen Ebru Polat’ın dantelli sütyenini gösteren elbisesiyle vermiş olduğu pozlar ortalığı karıştırdı! Hayranlarından “Heykel gibisin be!” yorumlarını alan Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hem özel hayatıyla hem de çıkarmış olduğu şarkılarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, sevenlerini şaşırtmayı başarıyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Ebru Polat’ın iş cephesinde ise her şeyin yolunda gittiği biliniyor. Avukat, işletme sahibi ve şarkıcı kimliğiyle milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Ebru Polat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur kareler ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 15:05 Ankara- Yaşam

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Ebru Polat Sütyen Detaylı Elbisesiyle Nefes Kesti! “Heykel Gibisin!” Göğüs Dekoltesiyle… mask
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