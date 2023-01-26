Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "

Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan ünlü komedyen Şafak Sezer, son dönemlerde hem magazin basını hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Zaman zaman verdiği röportajlar sebebi ile ağır eleştirilere maruz kalan ancak genel anlamda senelerdir sektörün en sevilen ve en başarılı isimlerinden birisi olarak gösterilen Sezer, son filmi Kutsal Damacana 4 ile dikkatleri üzerine çekti.

Kutsal Damacana

“Papaz Fikret” karakteri ile büyük bir hayran kitlesine hitap eden Kutsal Damacana serisi, 20 Ocak tarihinde vizyona geren 4’üncü filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlenmiş olduğu Kutsal Damacana 4 filmi, pandemiden sonra yayına giren sinema filmlerini resmen solladı.

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