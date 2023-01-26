Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?

Halit Ziya Uşaklıgil’in sevilen romanı Aşk- ı Memnu, yapımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Seneler önce kaleme alınmış olmasına rağmen günümüzde halen dikkatleri üzerine çekmeyi başarın efsane roman önce 1975 yılın beyaz perdeye, sonrasında ise 2008 yılın TV ekranlarına uyarlanarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Filmi zaman içerisinde unutulan ancak dizi versiyonu ile resmen hafızalara kazınan Aşk- ı Memnu, bundan 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen halen tekrar bölümleri ile dahi reyting rekorları kırmayı başarıyor. Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu ve Nebahat Çehre gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu kadrosu, halen Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olarak gösteriliyor.

Aşk-ı Memnu

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