Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Dizisi ile çok ses getiren Aşk- ı Memnu romanı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme geldi. Bu kez “Bihter” ismi ile bir kez daha beyaz perdede yayınlanacağı duyurulan efsane roman, izleyicileri heyecanlandırdı. Efsane kadronun hayat verdiği karakterlere bu kez kimlerin seçileceği ise merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu Kadrosu Tamam! Nihal, Firdevs Hanım, Behlül, Bihter… Hepsi Ortaya Çıktı! İşte Detaylar...
Halit Ziya Uşaklıgil’in sevilen romanı Aşk- ı Memnu, yapımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Seneler önce kaleme alınmış olmasına rağmen günümüzde halen dikkatleri üzerine çekmeyi başarın efsane roman önce 1975 yılın beyaz perdeye, sonrasında ise 2008 yılın TV ekranlarına uyarlanarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Filmi zaman içerisinde unutulan ancak dizi versiyonu ile resmen hafızalara kazınan Aşk- ı Memnu, bundan 13 yıl önce final yapmış olmasına rağmen halen tekrar bölümleri ile dahi reyting rekorları kırmayı başarıyor. Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu ve Nebahat Çehre gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk-ı Memnu kadrosu, halen Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olarak gösteriliyor.
Aşk-ı Memnu
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26 Oca 2023 - 23:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.