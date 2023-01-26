Şahmeran Dizisinde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar Detayı Şok Etti! Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in Öpüşme Sahnesi Olay Oldu...

Günlerdir gündemden düşmeyen Şahmaran isimli Netflix dizisi, bir kez daha sosyal medyada adından söz ettirdi. 20 Ocak tarihinde Netflix platformu aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan 8 bölümlük dizi, cesur sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde Adana’da çekimleri gerçekleştirilmiş olan Şahmaran dizisi, Pınar Bulut tarafından kaleme alındı. Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Mahir Günşıray gibi isimlerin de boy gösterdiği dizide Serenay Sarıkaya esas kız Şahsu’ya, Burak Deniz ise esas oğlan Maran’a hayat veriyor.

Şahmaran Dizisi

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