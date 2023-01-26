Şahmeran Dizisinde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar Detayı Şok Etti! Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in Öpüşme Sahnesi Olay Oldu...
Şahmaran hikayesini konu alan dijital dizide, Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın çıplak sahneleri, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in Öpüşme Sahnesi Şaşkına Çevirdi! “İbrahim Tatlıses – Hülya Avşar!” İşte Detaylar...
Günlerdir gündemden düşmeyen Şahmaran isimli Netflix dizisi, bir kez daha sosyal medyada adından söz ettirdi. 20 Ocak tarihinde Netflix platformu aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan 8 bölümlük dizi, cesur sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti.
Umur Turagay’ın yönetmenliğinde Adana’da çekimleri gerçekleştirilmiş olan Şahmaran dizisi, Pınar Bulut tarafından kaleme alındı. Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Mahir Günşıray gibi isimlerin de boy gösterdiği dizide Serenay Sarıkaya esas kız Şahsu’ya, Burak Deniz ise esas oğlan Maran’a hayat veriyor.
Şahmaran Dizisi
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26 Oca 2023 - 23:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.