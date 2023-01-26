Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Oca 2023 - 17:23

Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar…

STAR TV Ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Ömer’de ekranlara gelen bir sahne adeta saç baş yoldurdu. Kadınları alaşağı eden bu anlar Twitter’da linç edilmesine neden oldu. Son zamanların en iyi dizisi olarak anılan dizide yaşananlar ise seyirciyi adeta pişman etme konumuna getirdi. Peki, Ömer dizisinde neler oluyor?