- 26 Oca 2023 - 17:23

Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar…

STAR TV Ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Ömer’de ekranlara gelen bir sahne adeta saç baş yoldurdu. Kadınları alaşağı eden bu anlar Twitter’da linç edilmesine neden oldu. Son zamanların en iyi dizisi olarak anılan dizide yaşananlar ise seyirciyi adeta pişman etme konumuna getirdi. Peki, Ömer dizisinde neler oluyor?

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Ömer, ilk bölümde seyirciye hikayesini yansıtmıştı. Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Çöp Adam gibi muhteşem yapımları ekranlara getiren OGM Pictures yapımıyla ekranlara gelen Ömer dizisinde birçok kesimin “İmkansız” dediği bir aşk ele alıyordu. Ömer ve Gamze arasında yaşananlar seyircilerin kalplerini ısıtıyordu. Dizinin başrollerinde ise Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi kaliteli oyuncular yer alıyordu. Peki, Ömer dizisinde neler oluyor?

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26 Oca 2023 - 17:23 Ankara- Yaşam

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