Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl ünlü sanatçı Hamdi Alkan’ın biricik kızı bulunuyordu. Güzelliğiyle ve başarısıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, aşkı Dominik Adası’nda buldu! Sarmaş dolaş halleri gündem yaratan ikili, Twitter’ın yıkılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde ayrı bir olayın yaşandığı Survivor yarışması; yeni sezonu heyecanı yükseltmişti. Artık performanstan çok aklın ön planda olacağı Survivor 2023 yarışmasında; her bir yarışmacı buna göre seçilmişti. Yarışmanın Ünlüler takımında bulunan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ise aşkıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.