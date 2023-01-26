Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde ayrı bir olayın yaşandığı Survivor yarışması; yeni sezonu heyecanı yükseltmişti. Artık performanstan çok aklın ön planda olacağı Survivor 2023 yarışmasında; her bir yarışmacı buna göre seçilmişti. Yarışmanın Ünlüler takımında bulunan Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ise aşkıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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