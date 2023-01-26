- 26 Oca 2023 - 23:25 G: 26 Oca 2023 - 23:26

Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 15 Yıllık Komşusu Aleyna Evlilik Vadiyle Her Şeyini Aldı! Para, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…

ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Esra Erol’da akıl almaz bir dolandırıcılık ekranlara geldi. Evlenmek istediği kadının kendisine yapmadığını bırakmaya kadın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Tam tamına 8 bin liraya kaynak yaptıran, altınlar ve telefon aldırıp birde üzerine kredi borçlarını kapatan isim, Esra Erol’un nutkunun tutulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Ercan Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisini evlendirmek vaadiyle dolandıran Aleyna isimli kadından şikayetçi olan Ercan Bey, “Beni sömürdü!” ifadelerine yer verdi. Ercan Bey, komşusunun kızıyla tanışma ve ciddi bir yola çıktığını dile getirdi. İlk zamanlarda her şeyin çok güzel olduğunu hatta Aleyna’nın annesinin kendisine “Aleyna senden daha iyisini bulamaz!” dediğini bile ifade etti. Daha sonra Ercan Bey’in anlattıkları ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Oca 2023 - 23:25 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’un Bile Nutku Tutuldu! Böyle Bir Eziyet Ne Görüldü Ne Duyuldu! Kaynanası… mask
Esra Erol’un Bile Nutku Tutuldu! Böyle Bir Eziyet Ne Görüldü Ne Duyuldu! Kaynanası…
Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Kaynana Terörü! 2 Çocuk Sersefil Kaldı; Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Kaynana Terörü! 2 Çocuk Sersefil Kaldı; Bir Aile Dağılıp Gitti…
Esra Erol’da Hakaretlerden Dolayı Yayın Durdu! Eşi, En Yakın Arkadaşından Hamile Kalınca… mask
Esra Erol’da Hakaretlerden Dolayı Yayın Durdu! Eşi, En Yakın Arkadaşından Hamile Kalınca…
Esra Erol’da “Ayşe Yenge” Denilen Şükrü’nün Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Ticareti Mevzu Bahis Olmuştu… mask
Esra Erol’da “Ayşe Yenge” Denilen Şükrü’nün Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Ticareti Mevzu Bahis Olmuştu…
Esra Erol’da Donduran DNA Sonucu! Baba Olduğunu Düşünüyordu Ama Canlı Yayında Yıkıldı… mask
Esra Erol’da Donduran DNA Sonucu! Baba Olduğunu Düşünüyordu Ama Canlı Yayında Yıkıldı…
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! Avukat Hülya Bile Cinnetin Ucuna Geldi! Eşini Aldattığı Yetmezmiş Gibi… mask
Esra Erol’da Beyin Yakan Olay! Avukat Hülya Bile Cinnetin Ucuna Geldi! Eşini Aldattığı Yetmezmiş Gibi…
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama… mask
Esra Erol’da “Pes” Dedirten Olay! Cinsel Videodaki Kadının Karısı Olduğuna Yemin Bile Etmişti Ama…
Esra Erol’da “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirten Olay! Karısını Uygunsuz Videoda Görmüştü; Gerçekler Ortaya Çıktı! mask
Esra Erol’da “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirten Olay! Karısını Uygunsuz Videoda Görmüştü; Gerçekler Ortaya Çıktı!
Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!” mask
Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!”
Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu… mask
Türkiye Bu Olayla Çalkalanıyor! Esra Erol’a Çıkan Adam, Karısını Uygunsuz Videoda Yakaladı; Konuşmayı Unuttu…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!” mask
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!”
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!” mask
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!”
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor? mask
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! " mask
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "
Ramo’nun Sibel’i Kumsal Pozuyla Nefes Kesti! Bacak Bacak Üstüne Atınca Kalça Dekoltesi Belli Oldu… mask
Ramo’nun Sibel’i Kumsal Pozuyla Nefes Kesti! Bacak Bacak Üstüne Atınca Kalça Dekoltesi Belli Oldu…
Selin Ciğerci Anne Oldu! Gökhan Çıra’yla Çocuklarının İsmi Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor… mask
Selin Ciğerci Anne Oldu! Gökhan Çıra’yla Çocuklarının İsmi Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında… mask
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu…
Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar… mask
Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar…
Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti… mask
Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 15 Yıllık Komşusu Aleyna Evlilik Vadiyle Her Şeyini Aldı! Para, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları… mask
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 15 Yıllık Komşusu Aleyna Evlilik Vadiyle Her Şeyini Aldı! Para, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!” mask
Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!”
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!” mask
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!”
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor? mask
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! " mask
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "
Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Dizinin Bel Kemiği Sessizce Çıkıp Gitti… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Dizinin Bel Kemiği Sessizce Çıkıp Gitti… Gözyaşları Sel Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL