Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 8 Bin Liraya Kaynak, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…

Programa katılan Ercan Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisini evlendirmek vaadiyle dolandıran Aleyna isimli kadından şikayetçi olan Ercan Bey, “Beni sömürdü!” ifadelerine yer verdi. Ercan Bey, komşusunun kızıyla tanışma ve ciddi bir yola çıktığını dile getirdi. İlk zamanlarda her şeyin çok güzel olduğunu hatta Aleyna’nın annesinin kendisine “Aleyna senden daha iyisini bulamaz!” dediğini bile ifade etti. Daha sonra Ercan Bey’in anlattıkları ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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