Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 8 Bin Liraya Kaynak, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…
ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Esra Erol’da akıl almaz bir dolandırıcılık ekranlara geldi. Evlenmek istediği kadının kendisine yapmadığını bırakmaya kadın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Tam tamına 8 bin liraya kaynak yaptıran, altınlar ve telefon aldırıp birde üzerine kredi borçlarını kapatan isim, Esra Erol’un nutkunun tutulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Ercan Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisini evlendirmek vaadiyle dolandıran Aleyna isimli kadından şikayetçi olan Ercan Bey, “Beni sömürdü!” ifadelerine yer verdi. Ercan Bey, komşusunun kızıyla tanışma ve ciddi bir yola çıktığını dile getirdi. İlk zamanlarda her şeyin çok güzel olduğunu hatta Aleyna’nın annesinin kendisine “Aleyna senden daha iyisini bulamaz!” dediğini bile ifade etti. Daha sonra Ercan Bey’in anlattıkları ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.