- 26 Oca 2023 - 18:37 G: 26 Oca 2023 - 18:44

Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 8 Bin Liraya Kaynak, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…

ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Esra Erol’da akıl almaz bir dolandırıcılık ekranlara geldi. Evlenmek istediği kadının kendisine yapmadığını bırakmaya kadın, ağızların açık kalmasına neden oldu. Tam tamına 8 bin liraya kaynak yaptıran, altınlar ve telefon aldırıp birde üzerine kredi borçlarını kapatan isim, Esra Erol’un nutkunun tutulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Ercan Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisini evlendirmek vaadiyle dolandıran Aleyna isimli kadından şikayetçi olan Ercan Bey, “Beni sömürdü!” ifadelerine yer verdi. Ercan Bey, komşusunun kızıyla tanışma ve ciddi bir yola çıktığını dile getirdi. İlk zamanlarda her şeyin çok güzel olduğunu hatta Aleyna’nın annesinin kendisine “Aleyna senden daha iyisini bulamaz!” dediğini bile ifade etti. Daha sonra Ercan Bey’in anlattıkları ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 18:37 Ankara- Yaşam

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