Masterchef'in Şef Kadrosu Yenileniyor! Mehmet Şeften Sonra, Somer Şef’in Yerine Gelecek İsimde Belli Oldu! Acun Ilıcalı; “Bu Kez Çok Başka Olacak!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yaprak dökümü kaldığı yerden devam ediyor! Somer Şef’in yerine gelecek olan isim belli oldu! Mehmet Şef’ten sonra ekranlara Somer Şef’inde veda ettiği ilk kez ortaya çıkmış ve sevenleri yerle bir olmuştu. Somer Şef’in yerine gelecek olan isimse ilk kez ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın ayrıca “Bu kez çok başka olacak” dediği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir koca sezon daha bitmişti. Yarışmanın sona kalan isimleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz olmuştu ve gün sonunda kupayı kaldıran isim Metin Yavuz olmuştu. Yarışmayı sunan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunuluyordu ama bu sezon ekranlara Mehmet Şef’in ve Somer Şef’in olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.