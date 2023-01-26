Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit’in yine sinir krizi geçirteceği ortaya çıktı! Ömer dizisindeki başrol oyuncusunun neden diziye giriş yapacağı sonunda belli oldu. Pelin detayını duyanlar ise çılgına döndü! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?
Gerçek bir hayat hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin 19. ve 20. bölümde neler olacağı ortaya çıktı. Pelin ve Ferit’in almış olduğu kararlar ise yıkıcı bir olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.