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26 Oca 2023 - 19:55

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit’in yine sinir krizi geçirteceği ortaya çıktı! Ömer dizisindeki başrol oyuncusunun neden diziye giriş yapacağı sonunda belli oldu. Pelin detayını duyanlar ise çılgına döndü! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor?