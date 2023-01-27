Survivor Barış Telli Bacağını Nasıl. Ne Zaman Kaybetti? Survivor Barış Telli'in bacağına ne oldu? İşte Barış Telli’nin Duygulandıran Hayat Hikayesi…

Barış Telli 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Ancak pozitif karakteri ve ailesinin büyük desteğiyle bu durum ona bir engel oluşturmadı. Hayalini kurduğu spor kariyerine Nevzat Kankuş'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlkokulu'nun cimnastik takımında başladı. İşte hayatını değiştirecek ve başarılara büyük yolculuk yapacak günlerin başlangıcıydı.

Survivor Barış Telli Bacağını Nasıl. Ne Zaman Kaybetti?

Barış Telli, 1993'te kaza sonucu bacağını kaybetti. 2012'de özel koşu protezine kavuştu ve 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etti. 2014'te sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı. Aynı sene Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncüsü oldu.

Survivor Barış Telli Mesleği Nedir?

Barış Telli, 2015'te Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu. Aynı yıl Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu ve 2016'da tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazandı ve yılın fotoğrafı ödülünü kazandı. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi.

2009 Yılında Gol Kralı Oldu!

Barış Telli 2005 yılında henüz lise öğrencisi iken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciliği sırasında hocası Hacı Ahmet Pekel'in yönlendirmesiyle Paralimpik oyunlara hazırlanmaya başladı.

Barış Telli’nin Duygulandıran Hayat Hikayesi…

Barış Telli ayağını kaybetmesiyle hayata küsmedi, hayattan hiç kopmadı. Belki herkesin başaramayacağı her şeyi o büyük azmiyle ve yaşama sevinciyle yakaladı. Bugün ki Survivor macerasının sırrı da bu başarıların bir göstergesidir. Burada bir tebrikte Acun Ilıcalı'ya göndermek gerekiyor. Akıl dolu seçimi ve Türk insanına bir örnek göstermesinden dolayı kutluyoruz. Belki Barış gibi olanlara bir umut ve ışık oldu, olmaya da devam edecek.

Barış Telli, spor kariyerine İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı. 2005 yılında Karagücü Ampute Futbol Takımı ile tanıştı ve 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciyken Paralimpik oyunlara hazırlandı.

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazandı. Barış Telli, 2017 yılında Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk Türk ampute futbolcudur. Maçtan sonra verdiği ünlü bir pozla da yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2015 yılında Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

2016'da tekerlekli sandalye Tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.

2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

2018'de Türk Milli Futbol Takımı'nın 2024'te Avrupa Futbol Şampiyonası Elçisi, 2019'da UEFA'nın Equal Game Tanıtım Elçisi ve 2020'de Össur Marka Elçisi olarak atandı.