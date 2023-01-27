Survivor 2023 SMS Ücreti Ne Kadar? Survivor 1890 SMS Gönderme Kaç Lira, Kaç Para? Survivor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom SMS Ücreti Ne Kadar?

Survivor, yarışmacıların çeşitli mücadelelerde yarıştığı ve izleyiciler tarafından SMS oylamasıyla elendiği, TV8'de yayınlanan popüler bir reality TV programıdır.

Her hafta dört yarışmacı eleme için aday gösteriliyor ve izleyiciler yarışmacının adını 1890'a SMS göndererek beğendikleri yarışmacı için oy kullanabiliyor. Her SMS oylamasının maliyeti 4,9 TL.

Survivor 2023 SMS Ücreti nasıl ödenir, nereden alınır?

TV8 Ekranlarına yansıyan uyarı ile Survivor 2023 SMS Ücreti merak uyandırdı. Yapılan uyarıda, Ücret tüm vergiler dahil Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone aboneleri için 4.90 TL servis ücreti abone olduğunuz operatörün düzenleyeceği faturalar kanalıyla veya ön ödeme hatlardan TL/KR miktarı düşülerek tahsil edilecektir. Elektronik ortamda anında gerçekleşen hizmetler kapsamında iptal edilen dönemin ücret iadesi yapılmaz. Bu oylamanın sonucu noter huzurunda tespit edilecektir.

Survivor 2023 SMS Ücreti kime gidiyor?

1890 ve 1899, kazananın izleyici oyu ile seçildiği realite şovları ve yarışmalar gibi belirli televizyon programlarında SMS oylaması için kullanılan kısa kodlardır. Bu numaralar genellikle televizyon ağları veya şovları yapan şirketlere aittir ve onlar tarafından işletilmektedir ve izleyiciler bu numaralara kısa mesaj göndererek oylamaya katılabilirler. Oylama hizmetine abone olmak, yalnızca izleyici oylama sürecine katılmaya karar verdiğinde gerçekleşir.

Survivor bir SMS kaç TL?

Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak destel olabilirsiniz. Bu sms ücreti tüm operatörlerden oy veren izleyicilerden 4.9 TL ücret alınmaktadır.

Survivor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom SMS Ücreti Ne Kadar?

Vodafone 1890 SMS Ücreti Ne Kadar?

Vodafone 1890 SMS ücreti 4,90 TL.

Turkcell 1890 SMS Ücreti Ne Kadar?

Turkcell 1890 SMS ücreti 4,90 TL

Türk Telekom 1890 SMS Ücreti Ne Kadar?

Türk Telekom 1890 SMS Ücreti: 4.90 TL

Survivor 2023 SMS Kime Nasıl Atılır?

Yusuf Güney oy kullanmak için : Örnek: YUSUF yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Murat Eken oy kullanmak için : Örnek: MURAT yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Aysu Keskin oy kullanmak için : Örnek: AYSU yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Cansu Büşra Tuman oy kullanmak için : Örnek: CANSU yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Barış Telli oy kullanmak için : Örnek: BARİS yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Zeynep Alkan oy kullanmak için : Örnek: ZEYNEP yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Kürşat Yalçınkaya oy kullanmak için : Örnek: KURSAT yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Buse Plan oy kullanmak için : Örnek: BUSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Halil İbrahim Göker oy kullanmak için : Örnek: HALİL yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Nefise Karatay oy kullanmak için : Örnek: NEFİSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Çağla Taşdelen oy kullanmak için : Örnek: CAGLA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oy kullanmak için : Örnek: ERTUG yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Alper Rende oy kullanmak için : Örnek: ALPER yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Özgür Tetik oy kullanmak için : Örnek: OZGUR yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Aziz Ozan Dilber oy kullanmak için : Örnek: AZİZ yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Tunga Sayan oy kullanmak için : Örnek: TUNGA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Walison Fonseca oy kullanmak için : Örnek: WALİSON yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Kardelen Kalender oy kullanmak için : Örnek: KARDELEN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Asena Demirbağ oy kullanmak için : Örnek: ASENA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ayşe Gizem Avcı Ayan oy kullanmak için : Örnek: AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Osman Can Ural oy kullanmak için : Örnek: OSMAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Chaby Han oy kullanmak için : Örnek: CHABY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Elanur Pat oy kullanmak için : Örnek: ELANUR yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Fatih Kılıçarslan oy kullanmak için : Örnek: FATİH yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Senem Genç oy kullanmak için : Örnek: SENEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Survivor Şampiyonları Kimdir?

Uğur Pektaş (2005) · Derya Durmuşlar (2006) · Taner Özdeş (2007) · Merve Oflaz (2010) · Derya Büyükuncu (2011) · Nihat Altınkaya (2012) · Hilmi Cem İntepe (2013) · Turabi Çamkıran (2014-2015) · Çağan Atakan Arslan (2016) · Ogeday Girişken (2017) · Adem Kılıçcı (2018) · Yusuf Karakaya (2019) · Cemal Can Canseven (2020) · Anıl Berk Baki-Sema Aydemir (2021) · İsmail Balaban (2021) · Nisa Bölükbaşı (2022)

Survivor 2023 SMS Ücreti Ne Kadar?