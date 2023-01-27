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27 Oca 2023 - 10:16

Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon Berdan Mardini’de bulunuyordu! Yarışmadan geçtiğimiz günlerde çekilen Berdan Mardini, öyle bir yaptı ki, ağızlar açık kaldı. Acun Ilıcalı defterini sonsuza kadar kapatan Berdan Mardini, gündem yaratmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…