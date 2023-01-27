Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon Berdan Mardini’de bulunuyordu! Yarışmadan geçtiğimiz günlerde çekilen Berdan Mardini, öyle bir yaptı ki, ağızlar açık kaldı. Acun Ilıcalı defterini sonsuza kadar kapatan Berdan Mardini, gündem yaratmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedek yarışmacılar arasında SMS oylaması yapılmış ve Acun Ilıcalı yarışmaya belli başlı yarışmacının girebileceğini ifade etmişti. Yarışmadan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Berdan Mardini’nin yarışmadan sonra yaptığı ilk şey ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.