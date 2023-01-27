- 27 Oca 2023 - 10:36 G: 27 Oca 2023 - 10:39

5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Instgaram’ı Sallayan Pozlar! Karnını Gizlemek İçin Yaptı Yapacağını!

Ekranların aranan yüzü olan 5 aylık hamile Aslı Enver’in Instagram’ı sallayan kareleri ortaya çıktı! Bebeğini ve karnını gizlemek için türlü türlü yollara başvuran Aslı Enver, en sonunda hayranlarını şok edecek karelere yer verdi. Evlendikten sonra çok daha az aktif kullandığı sosyal medyadan hayranlarını şımartan karelere yer veren Aslı Enver, gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

İstanbullu Gelin, Suskunlar, Kavak Yelli gibi birçok projede yer alan Aslı Enver’in yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle döneceği biliniyordu fakat hamile olduğunu öğrenince sağlık bir süreç yaşamak adına projeden çekilmişti. Aslı Enver’in yerine ise Demet Özdemir’e teklif gitmiş ve başarılı oyuncu kabul etmişti. Şimdilerde eşiyle kısa bir tatile çıkan Aslı Enver’in o kareleri gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Oca 2023 - 10:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı! mask
Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı!
Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları…
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Lalin'in Yüzü Göründü! Kaşı Gözü Baba, Dudağı Burnu Anne... Çok Tatlı! mask
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Lalin'in Yüzü Göründü! Kaşı Gözü Baba, Dudağı Burnu Anne... Çok Tatlı!
Berdan Mardini Survivor Dönüşü, Ada Sırlarını İfşa Etti! Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! "Gizlice Yemek..." mask
Berdan Mardini Survivor Dönüşü, Ada Sırlarını İfşa Etti! Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! "Gizlice Yemek..."
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! " mask
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor? mask
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Seda Sayan’ın Manevi Kızından Olay Görüntüler! Solmaz Çiros Zıvanadan Çıktı! Kalça Dansı Yapınca, Ekran Karardı... mask
Seda Sayan’ın Manevi Kızından Olay Görüntüler! Solmaz Çiros Zıvanadan Çıktı! Kalça Dansı Yapınca, Ekran Karardı...
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Haber Geldi! Demet Akalın Açıkladı; Kalp Krizi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Haber Geldi! Demet Akalın Açıkladı; Kalp Krizi…
Çöp Adam Seyircisine Şok Haber! Çöp Adam dizisi final Mi Yapıyor? Yapımcı ve Oyuncunun Hayalleri Yıldı! Son Darbe İndi… mask
Çöp Adam Seyircisine Şok Haber! Çöp Adam dizisi final Mi Yapıyor? Yapımcı ve Oyuncunun Hayalleri Yıldı! Son Darbe İndi…
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 15 Yıllık Komşusu Aleyna Evlilik Vadiyle Her Şeyini Aldı! Para, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları… mask
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 15 Yıllık Komşusu Aleyna Evlilik Vadiyle Her Şeyini Aldı! Para, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Instgaram’ı Sallayan Pozlar! Karnını Gizlemek İçin Yaptı Yapacağını! mask
5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Instgaram’ı Sallayan Pozlar! Karnını Gizlemek İçin Yaptı Yapacağını!
Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı! mask
Survivor Berdan Mardini Yarışmadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Acun Ilıcalı Defterini Kapattı!
Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları…
ASKİ Ankara Su Kesintileri 27 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 27 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 27 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 27 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Lalin'in Yüzü Göründü! Kaşı Gözü Baba, Dudağı Burnu Anne... Çok Tatlı! mask
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Lalin'in Yüzü Göründü! Kaşı Gözü Baba, Dudağı Burnu Anne... Çok Tatlı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL