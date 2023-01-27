5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Instgaram’ı Sallayan Pozlar! Karnını Gizlemek İçin Yaptı Yapacağını!

İstanbullu Gelin, Suskunlar, Kavak Yelli gibi birçok projede yer alan Aslı Enver’in yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle döneceği biliniyordu fakat hamile olduğunu öğrenince sağlık bir süreç yaşamak adına projeden çekilmişti. Aslı Enver’in yerine ise Demet Özdemir’e teklif gitmiş ve başarılı oyuncu kabul etmişti. Şimdilerde eşiyle kısa bir tatile çıkan Aslı Enver’in o kareleri gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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