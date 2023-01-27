5 Aylık Hamile Aslı Enver’den Instgaram’ı Sallayan Pozlar! Karnını Gizlemek İçin Yaptı Yapacağını!
Ekranların aranan yüzü olan 5 aylık hamile Aslı Enver’in Instagram’ı sallayan kareleri ortaya çıktı! Bebeğini ve karnını gizlemek için türlü türlü yollara başvuran Aslı Enver, en sonunda hayranlarını şok edecek karelere yer verdi. Evlendikten sonra çok daha az aktif kullandığı sosyal medyadan hayranlarını şımartan karelere yer veren Aslı Enver, gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
İstanbullu Gelin, Suskunlar, Kavak Yelli gibi birçok projede yer alan Aslı Enver’in yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle döneceği biliniyordu fakat hamile olduğunu öğrenince sağlık bir süreç yaşamak adına projeden çekilmişti. Aslı Enver’in yerine ise Demet Özdemir’e teklif gitmiş ve başarılı oyuncu kabul etmişti. Şimdilerde eşiyle kısa bir tatile çıkan Aslı Enver’in o kareleri gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.