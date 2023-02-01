Veda Mektubu Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Veda Mektubu Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Veda Mektubu Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…

Veda Mektubu dizisi, Kanal D ekranlarında yeni yayınlanacak olan bir aile dizisidir. Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzası taşımaktadır. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

Dizi Kanal D ve yapımcı tarafından belirlenen günde yayınlanacak ve dizi, izleyicilerin beğenisine sunulacaktır.

Veda Mektubu Dizisinin Konusu Nedir? Gerçek Hikaye Mi?

Veda Mektubu dizisi, yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yollarının çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişmesi üzerine kurulmuş bir hikâyedir. Dizide iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanmaktadır. Bu hesaplaşma, iki aile arasındaki gerilimi ve sınavları konu alıyor ve izleyiciyi sürükleyici bir hikâye içine çekiyor.

Veda Mektubu Dizi Oyuncuları Kimlerdir?

Veda Mektubu dizisi, oyuncularının heyecan ve coşku ile birlikte ilk set gününde çekilen fotoğrafları ile dikkat çekmektedir. Oyuncular, objektiflere birlikte poz vererek izleyicilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını dile getirmişlerdir. Dizinin hikayesi ve anlatımı ile şimdiden konuşulan Veda Mektubu, oyuncuların verdikleri pozlarla tam not almıştır.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturan dizinin senaryosu ise Deniz Akçay tarafından kaleme alınmıştır. Veda Mektubu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Veda Mektubu dizisi, yıllar önce bir mektup ile ayrılan Alanur ve Ziya'nın yollarının çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişmesiyle başlar. Dizi, iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşandığını anlatıyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi, İstanbul ve İlçelerinde kurulan çekim mekanlarında başladı.

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı Veda Mektubu dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.

Veda Mektubu Dizisi Ne Zaman Başlıyor?