- 27 Oca 2023 - 12:04 G: 27 Oca 2023 - 12:18

Kısmetse Olur Yarışmasında Yasak Aşk! Dışarda Görüştükleri Ortaya Çıktı; Büyük Kaos Yakındır…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da yasak bir aşkın ortaya çıktığı görüldü. Dışarda görüştükleri ifşa edilen iki isim; büyük kaosun ve savaşın yakın zamanda başlayacağını milyonlarca seyirciye gösteriler. 85 milyonunun merakla izlediği Kısmetse Olur yarışmasında yaşanacaklara akıl karı bulunmadı. İşte merak edilenler…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Aybüke ve Tolga, Cansel ve Oğulcan, Erhan ve Yaren gibi aşkların alıp başını gittiği Kısmetse Olur yarışmasında; kaoslar, savaşlar ve aşklar bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmanın yıldızı olan çiftin arasının çok fena biçimde açılacağı ortaya çıktı çünkü yasak aşk patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 12:04 Ankara- Yaşam

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