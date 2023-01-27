Kısmetse Olur Yarışmasında Yasak Aşk! Dışarda Görüştükleri Ortaya Çıktı; Büyük Kaos Yakındır…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da yasak bir aşkın ortaya çıktığı görüldü. Dışarda görüştükleri ifşa edilen iki isim; büyük kaosun ve savaşın yakın zamanda başlayacağını milyonlarca seyirciye gösteriler. 85 milyonunun merakla izlediği Kısmetse Olur yarışmasında yaşanacaklara akıl karı bulunmadı. İşte merak edilenler…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Aybüke ve Tolga, Cansel ve Oğulcan, Erhan ve Yaren gibi aşkların alıp başını gittiği Kısmetse Olur yarışmasında; kaoslar, savaşlar ve aşklar bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmanın yıldızı olan çiftin arasının çok fena biçimde açılacağı ortaya çıktı çünkü yasak aşk patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.