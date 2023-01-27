- 27 Oca 2023 - 12:58

700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak!

Devlet eli ile geliştirilmiş olan sosyal yardım modelleri ülke genelinde milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımlarına koşarken bir yardım haberi de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden geldi. 700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Ekonomik koşulların çok çeşitli faktörler çerçevesinde giderek ağırlaştığı şu günlerde tüketicilerin nakde olan ihtiyaçları da artmaya başladı. En temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda dahi sıkıntıya düşen vatandaşlar, bütçelerine destek olabilecek noktaları araştırmaya devam ediyorlar. Bu noktada ise özellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tanımlanan destekler büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerine devam eden ve çok çeşitli alanlarda vatandaşlara yardım eli uzatan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahipleri için gıda yardımlarının başladığını ifade etti. Yardımlara Kızılay aracılığı ile de ulaşılabileceğini belirten kamu kurumu, söz konusu yardım başlığına ilişkin detayları paylaştı.

 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü

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27 Oca 2023 - 12:58 - Gündem

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