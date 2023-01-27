700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak!
Devlet eli ile geliştirilmiş olan sosyal yardım modelleri ülke genelinde milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımlarına koşarken bir yardım haberi de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden geldi. 700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak!
Ekonomik koşulların çok çeşitli faktörler çerçevesinde giderek ağırlaştığı şu günlerde tüketicilerin nakde olan ihtiyaçları da artmaya başladı. En temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda dahi sıkıntıya düşen vatandaşlar, bütçelerine destek olabilecek noktaları araştırmaya devam ediyorlar. Bu noktada ise özellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tanımlanan destekler büyük ilgi görüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerine devam eden ve çok çeşitli alanlarda vatandaşlara yardım eli uzatan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahipleri için gıda yardımlarının başladığını ifade etti. Yardımlara Kızılay aracılığı ile de ulaşılabileceğini belirten kamu kurumu, söz konusu yardım başlığına ilişkin detayları paylaştı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
27 Oca 2023 - 12:58 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.