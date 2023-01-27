- 27 Oca 2023 - 12:57 G: 27 Oca 2023 - 13:14

Burak Özçivit’ten 2. Oğluna Milyonluk Hediye! Daha Doğalı 1 Hafta Oldu Ama Paraya Boğuldu…

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Burak Özçivit’ten henüz 1 haftalık olan oğluna milyon liralık bir jest geldi. Karan’ın doğumundan sonra da eşine sık sık jestler yapan Burak Özçvit’in şimdide hem eşine hem de ikinci oğluna yaptıkları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle yıllar sonra ilk kez kamera karşına geçen Fahriye Evcen, sevenlerini şaşırtmıştı. Hamilelik haberinden sonra diziden ayrılma kararı alan Fahriye Evcen, eşiyle ve Karan’la birlikte tatile çıkmıştı. Güzeller güzeli isim Fahriye Evcen’in kısa bir süre önce bebeğini kucağına almıştı. Bebek haberinden sonra Burak Özçivti’ten ise büyük hamle geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 12:57 Ankara- Yaşam

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