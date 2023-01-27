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27 Oca 2023 - 12:57

Burak Özçivit’ten 2. Oğluna Milyonluk Hediye! Daha Doğalı 1 Hafta Oldu Ama Paraya Boğuldu…

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Burak Özçivit’ten henüz 1 haftalık olan oğluna milyon liralık bir jest geldi. Karan’ın doğumundan sonra da eşine sık sık jestler yapan Burak Özçvit’in şimdide hem eşine hem de ikinci oğluna yaptıkları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…