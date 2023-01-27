Ticaret Bakanlığı Araç Almak İsteyenlere Müjdeyi Verdi! 90 Bin Liraya Golf, 100 Bin Liraya Audi Alacaksınız…
Bütçeleri dahilinde yeni bir araca sahip olmanın hayalini kuran birçok vatandaş sıfır kilometre otomobillerin satış fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşması ile birlikte rotalarını ikinci el otomobil pazarlarına çevirmek durumunda kaldı. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi. Ticaret Bakanlığı Araç Almak İsteyenlere Müjdeyi Verdi! 90 Bin Liraya Golf, 100 Bin Liraya Audi Alacaksınız… İşte Detaylar...
Yüksek enflasyonun etki ettiği yedek parçalarda fiyatların bir anda yükselişe geçmesi, otomotiv sektöründe de fiyatların tavan seviyelere tırmanmasına sebep oldu. Ek olarak pandemi temelli çip krizi probleminin 2023 yılında da devam ediyor olması, hali hazırda zamlı fiyatlardan satışa sunulan otomobillerin daha da zamlanmasına aracılık etti. Bu durum günden güne büyüyen ciddi bir probleme dönüşürken ocak ayına girilmesi ile birlikte sıfır otomobiller için ortalama olarak yüzde 6’lık bir fiyat artışı daha açıklandı.
Ancak orada da fiyatların uçuk seviyelere dayanması, araç sahibi olma planlarının bir başka bahara ertelenmesine sebep oldu. Bu durum yalnızca tüketicileri değil sektörden ekmek yiyen diğer vatandaşları da derinden etkilerken Ticaret Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi.
Ticaret Bakanlığı e-İhale
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27 Oca 2023 - 13:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.