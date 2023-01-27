- 27 Oca 2023 - 13:28 G: 27 Oca 2023 - 13:45

CarrefourSa Market’ten Devasa İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Peynir, Tereyağı… Koşun Yetişin!

CarrefourSa Market’ten devasa indirim geldi. Ayçiçek yağı, çay, şeker, peynir, tereyağı ve daha birçok üründe muhteşem indirimler yapan CarrefourSa Market’in indirimini duyanlar ise “koşun, yetişin!” demeden yapamadı. Yapmış olduğu indirimin 1 Şubat’a kadar devam edeceğini duyuran CarrefourSa Market, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu indirimlerle farkını ortaya koyan CarrefourSa Market, 19 Ocak’ta başlattığı indirimi 1 Şubat tarihine kadar devam ettirecekti. Birçok temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapan CarrefourSa Market; müşterilerinin dikkatlerini üzerine çekti. Tereyağından çaya kadar indirimleri başlatan CarrefourSa Market’in indirimlerini sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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27 Oca 2023 - 13:28 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL…
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TMO Market İndirim Vurgunu Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Fiyatları Düştü! Herkes Tuşları Kıracak...
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