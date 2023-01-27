CarrefourSa Market’ten Devasa İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Peynir, Tereyağı… Koşun Yetişin!
CarrefourSa Market’ten devasa indirim geldi. Ayçiçek yağı, çay, şeker, peynir, tereyağı ve daha birçok üründe muhteşem indirimler yapan CarrefourSa Market’in indirimini duyanlar ise “koşun, yetişin!” demeden yapamadı. Yapmış olduğu indirimin 1 Şubat’a kadar devam edeceğini duyuran CarrefourSa Market, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu indirimlerle farkını ortaya koyan CarrefourSa Market, 19 Ocak’ta başlattığı indirimi 1 Şubat tarihine kadar devam ettirecekti. Birçok temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapan CarrefourSa Market; müşterilerinin dikkatlerini üzerine çekti. Tereyağından çaya kadar indirimleri başlatan CarrefourSa Market’in indirimlerini sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.