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27 Oca 2023 - 13:28

CarrefourSa Market’ten Devasa İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Peynir, Tereyağı… Koşun Yetişin!

CarrefourSa Market’ten devasa indirim geldi. Ayçiçek yağı, çay, şeker, peynir, tereyağı ve daha birçok üründe muhteşem indirimler yapan CarrefourSa Market’in indirimini duyanlar ise “koşun, yetişin!” demeden yapamadı. Yapmış olduğu indirimin 1 Şubat’a kadar devam edeceğini duyuran CarrefourSa Market, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…