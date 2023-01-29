Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat! Tam Tamına12 Euro’ya Düştü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları

Pegasus Hava Yolları, uygun fiyatlı seyahat seçenekleri ve ek ücret karşılığında erişilebilen temel hizmetler sunan, "düşük maliyetli" bir modelle faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir düşük maliyetli havayolu şirketidir. Öncelikli olarak kısa ve orta mesafeli güzergahlarda hizmet vererek, noktadan noktaya uygun fiyatlarla ulaşım sağlayan hava yolu şirketidir.

Pegasus, yurt dışı uçak biletlerini 12 Euro'dan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya 1 Mart – 8 Haziran tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olup, biletler havayolunun web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilmektedir. Ancak, bu teklif için sınırlı sayıda 75.000 koltuk bulunmaktadır. Kampanya 29 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir.

Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat!

Satış Tarihleri: 26-29 Ocak 2023 (29 Ocak 2023, Türkiye saati ile 23:59'a kadar satış ve rezervasyon işlemleri tamamlandığı sürece geçerlidir)

Seyahat Tarihleri: 1 Mart-8 Haziran 2023 (1 Mart 2023 00:00 ile 8 Haziran 2023 23:59 Türkiye saati ile yapılan uçuşlar için geçerlidir)

Ücret İlanı Güzergahları: Aşağıda belirtilen dış hat seferlerinde toplam 75.000 koltuk için geçerlidir.

Ücret: Dış Hatlar: 12 € + vergilerden başlayan fiyatlarla (Vergiler, ilgili tarifeli uçuşlar için havalimanı/terminal işleticisi tarafından uygulanan tarifelere göre yolcu servis ücreti veya benzeri maliyet/vergi kalemlerini içerir)

Koltuk Müsaitliği: Ücret duyurusu, toplam 75.000 koltuk olmak üzere ilgili ücret sınıfında sunulan koltuk sayısı ile sınırlıdır. Bu koltuklar tükendiğinde ücretler değişecektir ve bu ücret duyurusuna dayanarak herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Tam Tamına12 Euro’ya düşürdü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 12€+vergiler

İzmir – Üsküp – İzmir

Antalya – Bükreş – Antalya

Antalya – Sofya – Antalya

Ankara – Bükreş – Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen – Atina – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Belgrad – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran

İzmir – Tiflis – İzmir

Antalya – Tiflis – Antalya

Ankara – Tiflis – Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen

Adana – Köln – Adana

Duesseldorf – Adana

Kayseri – Köln – Kayseri

Duesseldorf – Kayseri

Rotterdam – Kayseri

Kayseri – Stuttgart – Kayseri

Ankara – Berlin – Ankara

Ankara – Köln – Ankara

Ankara – Duesseldorf – Ankara

Ankara – Frankfurt – Ankara

Ankara – Hamburg – Ankara

Ankara – Stuttgart – Ankara

Ankara – Viyana – Ankara

Duesseldorf – Gaziantep

Kopenhag – Konya

İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Köln – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Duesseldorf – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Frankfurt – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Cenevre – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Hannover – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Hamburg – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Münih – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Rotterdam – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen

Duesseldorf – Samsun

Duesseldorf – Trabzon

Ankara – İmam Humeyni – Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Tebriz – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Tel Aviv-yafo – İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir – Londra – İzmir

Antalya – Manchester – Antalya

Antalya – Londra – Antalya

Dalaman – Manchester – Dalaman

Dalaman – Londra – Dalaman

Ankara – Stockholm – Ankara

Ankara – Londra – Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen – Stockholm – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Barcelona – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Milan – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Helsinki

İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Madrid – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Manchester – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Oslo – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Prag – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Londra – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Venedik – İstanbul Sabiha Gökçen

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 13€+vergiler

Helsinki – İstanbul Sabiha Gökçen

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 14€+vergiler

Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 19€+vergiler

Trabzon – Duesseldorf

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 20€+vergiler

Adana – Duesseldorf

Kayseri – Duesseldorf

Kayseri – Rotterdam

Gaziantep – Duesseldorf

Konya – Kopenhag

Samsun – Duesseldorf

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 25€+vergiler

Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir – Bakü – İzmir

İstanbul Sabiha Gökçen – Batum – İstanbul Sabiha Gökçen

Amman – Ankara

Dubai – Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen – Abu Dabi – İstanbul Sabiha Gökçen

Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 35€+vergiler

Antalya – Erivan

Antalya – Amman

Antalya – Beyrut

Ankara – Amman

Ankara – Dubai

İstanbul Sabiha Gökçen – Bahreyn – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Bağdat – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Basra – İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen – Maskat – İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat!