Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat! Tam Tamına12 Euro’ya Düştü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları
Pegasus hava yolları yurt dışı uçak biletlerini 12 Euro'dan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya duyurdu. Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat! Tam Tamına12 Euro’ya düşürdü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları
Pegasus Hava Yolları, uygun fiyatlı seyahat seçenekleri ve ek ücret karşılığında erişilebilen temel hizmetler sunan, "düşük maliyetli" bir modelle faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir düşük maliyetli havayolu şirketidir. Öncelikli olarak kısa ve orta mesafeli güzergahlarda hizmet vererek, noktadan noktaya uygun fiyatlarla ulaşım sağlayan hava yolu şirketidir.
Pegasus, yurt dışı uçak biletlerini 12 Euro'dan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya 1 Mart – 8 Haziran tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olup, biletler havayolunun web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilmektedir. Ancak, bu teklif için sınırlı sayıda 75.000 koltuk bulunmaktadır. Kampanya 29 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir.
Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat!
Satış Tarihleri: 26-29 Ocak 2023 (29 Ocak 2023, Türkiye saati ile 23:59'a kadar satış ve rezervasyon işlemleri tamamlandığı sürece geçerlidir)
Seyahat Tarihleri: 1 Mart-8 Haziran 2023 (1 Mart 2023 00:00 ile 8 Haziran 2023 23:59 Türkiye saati ile yapılan uçuşlar için geçerlidir)
Ücret İlanı Güzergahları: Aşağıda belirtilen dış hat seferlerinde toplam 75.000 koltuk için geçerlidir.
Ücret: Dış Hatlar: 12 € + vergilerden başlayan fiyatlarla (Vergiler, ilgili tarifeli uçuşlar için havalimanı/terminal işleticisi tarafından uygulanan tarifelere göre yolcu servis ücreti veya benzeri maliyet/vergi kalemlerini içerir)
Koltuk Müsaitliği: Ücret duyurusu, toplam 75.000 koltuk olmak üzere ilgili ücret sınıfında sunulan koltuk sayısı ile sınırlıdır. Bu koltuklar tükendiğinde ücretler değişecektir ve bu ücret duyurusuna dayanarak herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Tam Tamına12 Euro’ya düşürdü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 12€+vergiler
İzmir – Üsküp – İzmir
Antalya – Bükreş – Antalya
Antalya – Sofya – Antalya
Ankara – Bükreş – Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen – Atina – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Belgrad – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran
İzmir – Tiflis – İzmir
Antalya – Tiflis – Antalya
Ankara – Tiflis – Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen
Adana – Köln – Adana
Duesseldorf – Adana
Kayseri – Köln – Kayseri
Duesseldorf – Kayseri
Rotterdam – Kayseri
Kayseri – Stuttgart – Kayseri
Ankara – Berlin – Ankara
Ankara – Köln – Ankara
Ankara – Duesseldorf – Ankara
Ankara – Frankfurt – Ankara
Ankara – Hamburg – Ankara
Ankara – Stuttgart – Ankara
Ankara – Viyana – Ankara
Duesseldorf – Gaziantep
Kopenhag – Konya
İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Köln – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Duesseldorf – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Frankfurt – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Cenevre – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Hannover – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Hamburg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Münih – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Rotterdam – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen
Duesseldorf – Samsun
Duesseldorf – Trabzon
Ankara – İmam Humeyni – Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tebriz – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Tel Aviv-yafo – İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir – Londra – İzmir
Antalya – Manchester – Antalya
Antalya – Londra – Antalya
Dalaman – Manchester – Dalaman
Dalaman – Londra – Dalaman
Ankara – Stockholm – Ankara
Ankara – Londra – Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen – Stockholm – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Barcelona – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Milan – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Helsinki
İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Madrid – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Manchester – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Oslo – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Prag – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Londra – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Venedik – İstanbul Sabiha Gökçen
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 13€+vergiler
Helsinki – İstanbul Sabiha Gökçen
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 14€+vergiler
Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 19€+vergiler
Trabzon – Duesseldorf
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 20€+vergiler
Adana – Duesseldorf
Kayseri – Duesseldorf
Kayseri – Rotterdam
Gaziantep – Duesseldorf
Konya – Kopenhag
Samsun – Duesseldorf
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 25€+vergiler
Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir – Bakü – İzmir
İstanbul Sabiha Gökçen – Batum – İstanbul Sabiha Gökçen
Amman – Ankara
Dubai – Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen – Abu Dabi – İstanbul Sabiha Gökçen
Yurt Dışında Geçerli Olan Hatlar: 35€+vergiler
Antalya – Erivan
Antalya – Amman
Antalya – Beyrut
Ankara – Amman
Ankara – Dubai
İstanbul Sabiha Gökçen – Bahreyn – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Bağdat – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Basra – İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen – Maskat – İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat!
29 Oca 2023 - 22:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.