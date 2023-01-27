Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil…
Migros Resmi internet sitesi üzerinden yeni bir aktüel ürün kataloğu yayınlayan zincir market Migros, başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok farklı kategori altında dev indirimler yaptığını bildirdi. Zincir market, indirimli ürünlerin fiyatlarını tüketiciler ile paylaştı. Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil…İşte Detaylar...
Giderek pahalılaşan hayat şartları, tüketicilerin tüm maaş iyileştirmelerine rağmen geçim dertlerinin devam etmesine sebep oldu. Yapılan maaş iyileştirmelerini henüz hesaplarında görmeden borçlanmaya başlayan vatandaşlar, evlerinin ve kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında da büyük bir sıkıntıya düştü. Aylık alışverişlerini daha uygun fiyatlar karşılığında satın alabilmek amacı ile özellikle zincir marketleri yakından takip etmeye başlayan vatandaşlara, sektörün önde gelen isimlerinden olan Migros Market’ten indirim duyurusu geldi.
Migros Aktüel İndirimler
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27 Oca 2023 - 16:10 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.