Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil…

Giderek pahalılaşan hayat şartları, tüketicilerin tüm maaş iyileştirmelerine rağmen geçim dertlerinin devam etmesine sebep oldu. Yapılan maaş iyileştirmelerini henüz hesaplarında görmeden borçlanmaya başlayan vatandaşlar, evlerinin ve kendilerinin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında da büyük bir sıkıntıya düştü. Aylık alışverişlerini daha uygun fiyatlar karşılığında satın alabilmek amacı ile özellikle zincir marketleri yakından takip etmeye başlayan vatandaşlara, sektörün önde gelen isimlerinden olan Migros Market’ten indirim duyurusu geldi.

Migros Aktüel İndirimler

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…