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27 Oca 2023 - 16:21

Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan yarışmacılardan bir tanesi olan Chaby’nin hal ve hareketleri izleyenlerin kalbine dokunuyordu. Hem sempatik hem de sevimli bir yarışmacı olan Chaby’nin eşinin güzelliği ise gündemi salladı! Sevenlerinden “Bin kez maşallah” yorumlarını alan Chaby’nin eşi, gündem yarattı. Adayı aşkıyla inleten Chaby’nin işte biricik aşkı…