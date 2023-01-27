Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan yarışmacılardan bir tanesi olan Chaby’nin hal ve hareketleri izleyenlerin kalbine dokunuyordu. Hem sempatik hem de sevimli bir yarışmacı olan Chaby’nin eşinin güzelliği ise gündemi salladı! Sevenlerinden “Bin kez maşallah” yorumlarını alan Chaby’nin eşi, gündem yarattı. Adayı aşkıyla inleten Chaby’nin işte biricik aşkı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmada bu yıl performanstan çok zeka konuşulacaktı! Akıl oyunlarının oynandığı Survivor yarışmasının bu sezonuna Acun Ilıcalı tarafından davet edilen Chaby’nin dünya güzeli eşi ilk kez ortaya çıktı! Görenler ise şok olmadan yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.