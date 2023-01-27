Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev…
Ekranlara dönmesi dört gözle beklenen Yağmur Tanrısevsin’in dekolteli kareleri yürekleri hoplattı! Baş döndüren karelere yer veren Yağmur Tanrısevsin’e sevenleri ise “Bu güzelliğinde bir sınırı olmalı” yorumları yapıldı! Alev alev yakan kareleriyle sosyal medyada yankı uyandıran Yağmur Tanrısevsin, ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Güneşi Beklerken, İki Yalancı, Mayıs Kraliçesi ve Kalp Yarası dizisinde bulunan başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekiyordu. 32 yaşındaki dünya güzeli oyuncunun ilk çıkışını Güneşi Beklerken dizisinde yaptığı biliniyordu. Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği karakterle kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandığı görülmüştü. Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu göğüs dekolteli kareler ise yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.