- 27 Oca 2023 - 17:27 G: 27 Oca 2023 - 17:40

60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı…

60 yaşına Aralık ayında basan Seda Sayan, Barbie bebek fiziğiyle yine olay yarattı, Twitter’ı yıktı geçti. 34 eden pozlarıyla genç kızları parmağında oynatacağını bir kez daha gösteren Seda Sayan, hayranlarını mest etti. İşte Seda Sayan’ın çok konuşulan o kareleri…

Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Başarılı şarkıcı Seda Sayan, evlenme teklifinden birkaç ay sonra dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, şimdilerde 8 – 9 aylık evliler… Geçtiğimiz günlerde sevgili olmalarının 1. yılını kutlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Şimdiyse Seda Sayan’dan nefes kareler arka akaya geldi. Mini ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Seda Sayan, fiziğiyle genç kızlarla yarışacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 17:27 Ankara- Yaşam

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