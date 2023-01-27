Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Oca 2023 - 17:27

60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı…

60 yaşına Aralık ayında basan Seda Sayan, Barbie bebek fiziğiyle yine olay yarattı, Twitter’ı yıktı geçti. 34 eden pozlarıyla genç kızları parmağında oynatacağını bir kez daha gösteren Seda Sayan, hayranlarını mest etti. İşte Seda Sayan’ın çok konuşulan o kareleri…