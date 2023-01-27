- 27 Oca 2023 - 20:11

Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde bulunan fitne fücur Nilay’a gelen tepkiler ortalığı karıştırdı! Egosuyla ve iç kötülüğüyle “Şeytana pabucunu ters giydirir bir de düz giydirdiğine ikna eder!” yorumlarını alan Nilay karakteri, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. dizide Doğa’nın eltisine hayat veren Feyza Civelek, herkesi şok etmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

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