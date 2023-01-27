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27 Oca 2023 - 20:11

Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde bulunan fitne fücur Nilay’a gelen tepkiler ortalığı karıştırdı! Egosuyla ve iç kötülüğüyle “Şeytana pabucunu ters giydirir bir de düz giydirdiğine ikna eder!” yorumlarını alan Nilay karakteri, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…