- 27 Oca 2023 - 20:37 G: 27 Oca 2023 - 20:39

Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı…

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği karakterle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıla Türkoğlu, incecik belinin kum saati gibi olduğunu yine milyonlara gösterdi. Göğüs dekoltesiyle olay yaratan karelere yer veren Sıla Türkoğlu, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte Sıla Türkoğlu’nun o çok konuşulan pozları…

 Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıla Türkoğlu, zamanla muhteşem bir oyuncu olduğunu herkese göstermişti. Emanet dizisinden kavga ederek ayrıldığı gündeme gelen Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde soluğu almıştı. Dizide; 20 yaşında evlenme kararı almış ve kültür çakışması yaşayan bir karaktere hayat veren Sıla Türkoğlu, Doğa karakterini oynamıyor yaşıyordu. Oyunculuğuyla adeta döktüren Sıla Türkoğlu’nun bu karelerine hayranları ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 20:37 Ankara- Yaşam

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