Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı…
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği karakterle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıla Türkoğlu, incecik belinin kum saati gibi olduğunu yine milyonlara gösterdi. Göğüs dekoltesiyle olay yaratan karelere yer veren Sıla Türkoğlu, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte Sıla Türkoğlu’nun o çok konuşulan pozları…
Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıla Türkoğlu, zamanla muhteşem bir oyuncu olduğunu herkese göstermişti. Emanet dizisinden kavga ederek ayrıldığı gündeme gelen Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde soluğu almıştı. Dizide; 20 yaşında evlenme kararı almış ve kültür çakışması yaşayan bir karaktere hayat veren Sıla Türkoğlu, Doğa karakterini oynamıyor yaşıyordu. Oyunculuğuyla adeta döktüren Sıla Türkoğlu’nun bu karelerine hayranları ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.