Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı…

Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sıla Türkoğlu, zamanla muhteşem bir oyuncu olduğunu herkese göstermişti. Emanet dizisinden kavga ederek ayrıldığı gündeme gelen Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde soluğu almıştı. Dizide; 20 yaşında evlenme kararı almış ve kültür çakışması yaşayan bir karaktere hayat veren Sıla Türkoğlu, Doğa karakterini oynamıyor yaşıyordu. Oyunculuğuyla adeta döktüren Sıla Türkoğlu’nun bu karelerine hayranları ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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