- 28 Oca 2023 - 11:04 G: 28 Oca 2023 - 11:08

Borç Yapılandırma Kesinleşti! Hangi Borçlar Silinecek Belli Oldu! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…

2023 yılının gündeminde kuşkusuz borç yapılandırması var. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasına imzasını atan devlet, kesinleştiğini duyurdu. Hangi borçların silineceği ise tek tek ortaya çıktı. Vatandaşın derin bir nefes almasına neden olan bu borç silme ve yapılandırma işleminin detaylarını ise Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

Vergi borcu yapılandırması hem şahıslar hem de şirketler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Binlerce liralık borcun kapanacağının açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıklamalarda bulunmuştu. Şimdiyse Ak Parti cephesinden borç yapılandırmasının neleri kapsadığına dair açıklamalar geldi ve yüreklere bir kez daha su serpildi!

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28 Oca 2023 - 11:04 Ankara- Yaşam

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