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28 Oca 2023 - 11:04

Borç Yapılandırma Kesinleşti! Hangi Borçlar Silinecek Belli Oldu! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor…

2023 yılının gündeminde kuşkusuz borç yapılandırması var. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasına imzasını atan devlet, kesinleştiğini duyurdu. Hangi borçların silineceği ise tek tek ortaya çıktı. Vatandaşın derin bir nefes almasına neden olan bu borç silme ve yapılandırma işleminin detaylarını ise Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…