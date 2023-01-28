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28 Oca 2023 - 11:27

Kızılcık Şerbeti’ndeki Akılsız Doğa Yine Yaptı Yapacağını! Seyircilerin O Sahnelerde Tüyleri Diken Diken…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’de yayınlanan sahneler seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Akılsız olarak adlandırılan Doğa’nın yaptıkları artık çılgına çevirdi. Seyircilerin o sahnelerde yaşadıkları ise tüylerinin diken diken olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…