- 28 Oca 2023 - 11:27 G: 28 Oca 2023 - 11:43

Kızılcık Şerbeti’ndeki Akılsız Doğa Yine Yaptı Yapacağını! Seyircilerin O Sahnelerde Tüyleri Diken Diken…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’de yayınlanan sahneler seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Akılsız olarak adlandırılan Doğa’nın yaptıkları artık çılgına çevirdi. Seyircilerin o sahnelerde yaşadıkları ise tüylerinin diken diken olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yine yaşananlar seyirciyi derinden etkiledi. Hem duyguları harekete geçiren hem de seyirciye o anları yaşatan Kızılcık Şerbeti dizisinin ana konusu ise seyircileri derinden etkiliyordu. Dizinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncu bulunmaktadır. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide Doğa’nın yaptıkları ise seyirciyi çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2023 - 11:27 Ankara- Yaşam

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