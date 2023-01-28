Denizbank EYT’li Vatandaş İçin Düğmeye Bastı! Promosyonlar Açıklandı; Büyük Jest Geliyor…

Bir süredir gündemde olan ve sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan milyonlarca vatandaşı kapsayan EYT yasası, tamamladığımız hafta içerisinde önemli gelişmeler ile dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından milletvekillerinin imzalarına sunulan EYT düzenleme çalışmalarının pazartesi günü itibari ile Meclis Başkanlığı’nın onayına sunulacağı bildirildi.

Yasanın çıkması ile birlikte 2 milyon 250 bin EYT’li vatandaşın emeklilik hakkını elde edeceği bilinirken bu bilgi bankaları da harekete geçirdi. Emekli promosyon kampanyalarını güncellemek için EYT yasasının çıkmasını bekleyen bankalar, hazırlıklarını hızlandırdı. Bu noktada Denizbank’tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Denizbank EYT Promosyon

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