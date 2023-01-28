Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Dikkatine! Devlet Tam Tamına 500 Bin TL “Şak” Diye Veriyor…
Halkbank aracılığı ile hizmete açılan Ekonomik hareketliliği sağlamayı hedefleyen girişimci kredisi kampanyaları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Halkbank söz konusu kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Dikkatine! Devlet Tam Tamına 500 Bin TL “Şak” Diye Veriyor…İşte Detaylar...
Zorlu ekonomik koşullar tüketicileri olduğu kadar kendi işini yapma hayali içerisinde olan girişimcileri de doğrudan etkiledi. Meziyetlerini kendilerine ait olan iş yerlerinde sergilemek isteyen girişimciler, yeni bir işletme açabilmek adına nakit desteği arayışı içerisine girdi. Bu noktada devlet destekleri yakın takip altına alınırken yeni dönemde kamu bankası aracılığı ile birçok farklı başlık altında geri ödemesiz döneme sahip olan kredi hizmetlerinin verileceği bilgisi kaydedildi.
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve kendi iş yerlerini açmak isteyen binlerce girişimciyi sevince boğan girişimci kredilerinin, Halkbank aracılığı ile hizmete açıldığı öğrenildi. Ekonomik hareketliliği sağlamayı hedefleyen girişimci kredisi kampanyaları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Halkbank söz konusu kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Halkbank Girişimcilik Kredisi
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28 Oca 2023 - 12:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.