Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Dikkatine! Devlet Tam Tamına 500 Bin TL “Şak” Diye Veriyor…

Zorlu ekonomik koşullar tüketicileri olduğu kadar kendi işini yapma hayali içerisinde olan girişimcileri de doğrudan etkiledi. Meziyetlerini kendilerine ait olan iş yerlerinde sergilemek isteyen girişimciler, yeni bir işletme açabilmek adına nakit desteği arayışı içerisine girdi. Bu noktada devlet destekleri yakın takip altına alınırken yeni dönemde kamu bankası aracılığı ile birçok farklı başlık altında geri ödemesiz döneme sahip olan kredi hizmetlerinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve kendi iş yerlerini açmak isteyen binlerce girişimciyi sevince boğan girişimci kredilerinin, Halkbank aracılığı ile hizmete açıldığı öğrenildi. Ekonomik hareketliliği sağlamayı hedefleyen girişimci kredisi kampanyaları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Halkbank söz konusu kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Halkbank Girişimcilik Kredisi

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