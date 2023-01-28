Emeklinin Bayram İkramiyesi Sonunda Belli Oldu! Tam Tamına 5.500 TL… Detaylar Açıklandı!

2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon verilerinin ardından ödeme kalemlerinde değişikliğe gidildi. Başta emekli ve memur maaşları olmak üzere devlet eli ile ödenen diğer hizmetlerde de güncelleme gidildi. Bu noktada en vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ödeme kalemlerinden birisi de emekli ikramiyeleri oldu. Emekli ikramiyelerinin zamlanıp zamlanmayacağı, hesaplara ne zaman aktarılacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Ocak ayının başında yapılan refah payı düzenlemesi neticesinde yüzde 30’luk maaş zammını ceplerine koyan emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Nakde olan ihtiyaçlarının giderek arttığı şu günlerde ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplarına aktarılacağını merak eden emekli vatandaşlar, söz konusu tutarlara da zam yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Bu noktada devreye giren yetkililer 3 formül üzerinde durulduğuna işaret etti.

2023 Emekli İkramiyesi

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