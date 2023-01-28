Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Oca 2023 - 12:48

Yeni Baba Olan Gökhan Çıra’nın Sevgilisine Aldığı Yüzük İfşa Oldu! Paraya Yine Kıymış…

Kısa bir süre önce baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra’nın sevgilisine almış olduğu yüzüğün fiyatı ifşa edildi. Zenginliğini bir kez daha gösteren Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra, yine paraya kıydığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…