28 Oca 2023 - 12:48 Güncelleme: 28 Oca 2023 - 12:49
Yeni Baba Olan Gökhan Çıra’nın Sevgilisine Aldığı Yüzük İfşa Oldu! Paraya Yine Kıymış…
Kısa bir süre önce baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra’nın sevgilisine almış olduğu yüzüğün fiyatı ifşa edildi. Zenginliğini bir kez daha gösteren Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra, yine paraya kıydığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Selin Ciğerci ile 2019 ile 2021 yılları arasında evli kalan Gökhan Çıra, 2022 yılında yeniden barışma kararı almıştı ama aynı yıl çift boşanmıştı. Boşanma sonrasında yan yana gelmeyen çiftin bebekleri olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.