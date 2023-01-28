- 28 Oca 2023 - 12:48 G: 28 Oca 2023 - 12:49

Yeni Baba Olan Gökhan Çıra’nın Sevgilisine Aldığı Yüzük İfşa Oldu! Paraya Yine Kıymış…

Kısa bir süre önce baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra’nın sevgilisine almış olduğu yüzüğün fiyatı ifşa edildi. Zenginliğini bir kez daha gösteren Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra, yine paraya kıydığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Selin Ciğerci ile 2019 ile 2021 yılları arasında evli kalan Gökhan Çıra, 2022 yılında yeniden barışma kararı almıştı ama aynı yıl çift boşanmıştı. Boşanma sonrasında yan yana gelmeyen çiftin bebekleri olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?

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28 Oca 2023 - 12:48 Ankara- Yaşam

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