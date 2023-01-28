Kısmetse Olur Aybüke’den Dekolteli Pozlar! Yetmedi; Yarı Çıplak Haliyle Kameraya Eğilip…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aşkların, kavgaların ve entrikaların hiç durmak bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; birçok isim aradığı aşkı bulmuştu. Bunlardan bir tanesi Aybüke Çangal olmuştu. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal’ın yarışmada tanıştığı Tolga Kandemir’le doludizgin bir aşk yaşadığı görülüyordu. Yarışmacı Aybüke’nin vermiş olduğu dekolteli kareler ise bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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