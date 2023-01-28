Kısmetse Olur Aybüke’den Dekolteli Pozlar! Yetmedi; Yarı Çıplak Haliyle Kameraya Eğilip…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının öne çıkan gelin adaylarından bir tanesi olan Aybüke Çangal’ın dekolteli kareleri yürekleri hoplattı. Dekoltesi yetmeyen ismin bir de eğilerek pozlar vermesi “Zaten yarı çıplaksın!” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Aşkların, kavgaların ve entrikaların hiç durmak bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; birçok isim aradığı aşkı bulmuştu. Bunlardan bir tanesi Aybüke Çangal olmuştu. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal’ın yarışmada tanıştığı Tolga Kandemir’le doludizgin bir aşk yaşadığı görülüyordu. Yarışmacı Aybüke’nin vermiş olduğu dekolteli kareler ise bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.