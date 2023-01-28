- 28 Oca 2023 - 16:35 G: 28 Oca 2023 - 16:39

Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Yalı Çapkını dizisinde seyirciyi şoktan şoka sokacak dini nikah olayı gündeme bomba gibi düştü. Ömrü yarıda aklı karıda kalan Ferit, öyle bir şey yapacak ki, seyirciler artık ciddi manada saç baş yolacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı hikayelerden bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cuma akşamlarının yıldızı olan Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp ekranlara geldiği biliniyordu. Her bir sahnesi ayrı bir olay yaratan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. 19. bölümüyle yine binlerce tepki toplayan Yalı Çapkını dizisinde bu kez ciddi manada saç baş yolduran dini nikah meselesi gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2023 - 16:35 Ankara- Yaşam

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