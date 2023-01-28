Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı hikayelerden bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cuma akşamlarının yıldızı olan Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp ekranlara geldiği biliniyordu. Her bir sahnesi ayrı bir olay yaratan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. 19. bölümüyle yine binlerce tepki toplayan Yalı Çapkını dizisinde bu kez ciddi manada saç baş yolduran dini nikah meselesi gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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