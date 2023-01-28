- 28 Oca 2023 - 16:35 G: 28 Oca 2023 - 16:39

Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’in yeni şef kadrosu resmen ortaya çıktı. Danilo Zanna’nın kaldığı görülürken; Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın ise kendi biletlerini kendilerinin kestiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın iki şef yerine getireceği isimler ise seyirci tarafından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması bir sezonu daha geride bırakmıştı. Yarışmanın son bölümünde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, şampiyonluk adına büyük bir savaş verilmiş ve kazanan isim Metin Yavuz olmuştu. Yarışmanın yeni sezonunda eski yarışmacıların yarışacağı yani All Star yapılacağı Somer Sivrioğlu tarafından açıklanmıştı ama gelen ayrılık haberi sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdiyse Masterchef 2023 jüri kadrosu açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2023 - 16:35 Ankara- Yaşam

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