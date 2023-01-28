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28 Oca 2023 - 16:35

Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’in yeni şef kadrosu resmen ortaya çıktı. Danilo Zanna’nın kaldığı görülürken; Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın ise kendi biletlerini kendilerinin kestiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın iki şef yerine getireceği isimler ise seyirci tarafından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…