Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’in yeni şef kadrosu resmen ortaya çıktı. Danilo Zanna’nın kaldığı görülürken; Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın ise kendi biletlerini kendilerinin kestiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın iki şef yerine getireceği isimler ise seyirci tarafından tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması bir sezonu daha geride bırakmıştı. Yarışmanın son bölümünde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, şampiyonluk adına büyük bir savaş verilmiş ve kazanan isim Metin Yavuz olmuştu. Yarışmanın yeni sezonunda eski yarışmacıların yarışacağı yani All Star yapılacağı Somer Sivrioğlu tarafından açıklanmıştı ama gelen ayrılık haberi sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdiyse Masterchef 2023 jüri kadrosu açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.