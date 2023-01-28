Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor?
Uzun bir aranın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olan Doğan, seslendirdiği şarkı ve eski dostu Alişan ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor? İşte Detaylar...
2022 yılının ağustos ayında İranlı Arezoo Doğan ile dünya evine giren Nihat Doğan, 13 Ocak tarihinde de ilk çocuğu Badıkan’ı koçağına aldı. Doğan’ın bebek sebebi ile nikah masasına oturmak durumunda kaldığı iddiaları günlerce gündeme meşgul ederken Doğan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.
Nihat Doğan
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28 Oca 2023 - 16:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.