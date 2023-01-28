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28 Oca 2023 - 16:36

Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor?

Uzun bir aranın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olan Doğan, seslendirdiği şarkı ve eski dostu Alişan ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor? İşte Detaylar...