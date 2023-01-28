Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı!
Akaryakıt fiyatlarında büyük değişim yaşandı. 27 Ocak itibariyle gelen çifte indirimin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarının bugün geçerli olacak olan fiyatları vatandaşa duyuruldu. Son iki ayın en yüksek seviyelerine kadar çıkan akaryakıt fiyatları artık araç sahibi olan olmayan herkes tarafından araştırma konusu oluyordu. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları 28 Ocak itibariyle ne kadar oldu?
Brent petrolün güncek konumu, Dolar ve Euro gibi döviz cephesindeki iniş - çıkışlardan ve daha birçok olaydan etkilenen akaryakıt, son haliyle vatandaşa sunuluyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından düzen tutmayan benzin, motorin ve LPG fiyatları, zirve fiyatlara kadar çıkmıştı. İşte 28 Ocak benzin, motorin ve LPG fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.