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28 Oca 2023 - 16:37

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı!

Akaryakıt fiyatlarında büyük değişim yaşandı. 27 Ocak itibariyle gelen çifte indirimin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarının bugün geçerli olacak olan fiyatları vatandaşa duyuruldu. Son iki ayın en yüksek seviyelerine kadar çıkan akaryakıt fiyatları artık araç sahibi olan olmayan herkes tarafından araştırma konusu oluyordu. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları 28 Ocak itibariyle ne kadar oldu?