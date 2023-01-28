- 28 Oca 2023 - 16:37 G: 28 Oca 2023 - 16:40

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı!

Akaryakıt fiyatlarında büyük değişim yaşandı. 27 Ocak itibariyle gelen çifte indirimin ardından LPG, benzin ve motorin fiyatlarının bugün geçerli olacak olan fiyatları vatandaşa duyuruldu. Son iki ayın en yüksek seviyelerine kadar çıkan akaryakıt fiyatları artık araç sahibi olan olmayan herkes tarafından araştırma konusu oluyordu. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları 28 Ocak itibariyle ne kadar oldu?

Brent petrolün güncek konumu, Dolar ve Euro gibi döviz cephesindeki iniş - çıkışlardan ve daha birçok olaydan etkilenen akaryakıt, son haliyle vatandaşa sunuluyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından düzen tutmayan benzin, motorin ve LPG fiyatları, zirve fiyatlara kadar çıkmıştı. İşte 28 Ocak benzin, motorin ve LPG fiyatları…  

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Oca 2023 - 16:37 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak… mask
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı… mask
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor? mask
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor?
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine… mask
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…
A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı… mask
A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL