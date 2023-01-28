Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!
Sanat camiasının en beğenilen isimlerinden birisi olan ve oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizi projesi ile gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Aşk- ı Memnu dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Tatlıtuğ, seneler sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı! İşte Detaylar...
Aşk- ı Memnu projesinden sonra ekranlarda uzun soluklu işlerde boy göstermemeyi tercih eden ve son dönemlerde birçok oyuncunun da yaptığı gibi rotasını dijital platformlara çeviren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Yakamoz” isimli dijital dizide rol aldı. TV dizilerinde rol alması konusunda uzun bir süredir hayranları tarafından köşeye sıkıştırılan Tatlıtuğ, beklenen müjdeyi verdi. Başrollerini ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile paylaştığı “Aile” isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Tatlıtuğ, sevenlerini resmen sevince boğdu.
Geçtiğimiz günlerde ilk afişi ve tanıtım videosu yayınlanmış olan Aile dizisi hem sosyal medyada hem de TV gündeminde olay yarattı. Sarıkaya ile Tatlıtuğ’un yakaladıkları uyumu şimdiden beğenen ve dizinin ilk bölümünü iple çeken izleyiciler, dizinin tanıtım videosunun altına binlerce yorum yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
28 Oca 2023 - 16:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.