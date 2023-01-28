- 28 Oca 2023 - 16:37 G: 28 Oca 2023 - 16:40

Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!

Sanat camiasının en beğenilen isimlerinden birisi olan ve oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizi projesi ile gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Aşk- ı Memnu dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Tatlıtuğ, seneler sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı! İşte Detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ

Aşk- ı Memnu projesinden sonra ekranlarda uzun soluklu işlerde boy göstermemeyi tercih eden ve son dönemlerde birçok oyuncunun da yaptığı gibi rotasını dijital platformlara çeviren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Yakamoz” isimli dijital dizide rol aldı. TV dizilerinde rol alması konusunda uzun bir süredir hayranları tarafından köşeye sıkıştırılan Tatlıtuğ, beklenen müjdeyi verdi. Başrollerini ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile paylaştığı “Aile” isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Tatlıtuğ, sevenlerini resmen sevince boğdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk afişi ve tanıtım videosu yayınlanmış olan Aile dizisi hem sosyal medyada hem de TV gündeminde olay yarattı. Sarıkaya ile Tatlıtuğ’un yakaladıkları uyumu şimdiden beğenen ve dizinin ilk bölümünü iple çeken izleyiciler, dizinin tanıtım videosunun altına binlerce yorum yaptı.

 

Kıvanç Tatlıtuğ

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

28 Oca 2023 - 16:37 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor… mask
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor? mask
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı… mask
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak… mask
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
Hadise’nin Eski Kocası Yakalandı! Yüz İfadesini Görenler Kendini Tutamadı… mask
Hadise’nin Eski Kocası Yakalandı! Yüz İfadesini Görenler Kendini Tutamadı…
Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını… mask
Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını…
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine… mask
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…
Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti… mask
Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…
Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca… mask
Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor… mask
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!
Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı! mask
Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı!
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak… mask
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı… mask
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL