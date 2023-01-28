Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!

Aşk- ı Memnu projesinden sonra ekranlarda uzun soluklu işlerde boy göstermemeyi tercih eden ve son dönemlerde birçok oyuncunun da yaptığı gibi rotasını dijital platformlara çeviren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Netflix platformunda yayınlanan “Yakamoz” isimli dijital dizide rol aldı. TV dizilerinde rol alması konusunda uzun bir süredir hayranları tarafından köşeye sıkıştırılan Tatlıtuğ, beklenen müjdeyi verdi. Başrollerini ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile paylaştığı “Aile” isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Tatlıtuğ, sevenlerini resmen sevince boğdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk afişi ve tanıtım videosu yayınlanmış olan Aile dizisi hem sosyal medyada hem de TV gündeminde olay yarattı. Sarıkaya ile Tatlıtuğ’un yakaladıkları uyumu şimdiden beğenen ve dizinin ilk bölümünü iple çeken izleyiciler, dizinin tanıtım videosunun altına binlerce yorum yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ

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