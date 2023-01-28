STAR TV Ekranlarında Yaprak Dökümü! Başrol Oyuncusu Çekip Gitti, Televizyon Dünyası Sallanıyor!

Ömer, Çöp Adam, Gecenin Ucunda ve Yalı Çapkını gibi muhteşem yapımları yeni sezonda bir araya getiren STAR TV daha çok OGM Pictures yapımlarıyla ya da gerçek hikayelerle ilgili olan projeleri kabul ediyordu. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir ivme kazanan STAR TV, televizyon dünyasına darbeyi indirmişti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi iki muhteşem oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve reytinglerde zirveye oturmuştu. Şimdiyse STAR TV cephesinde büyük bir yıkımın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü.

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