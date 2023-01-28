STAR TV Ekranlarında Yaprak Dökümü! Başrol Oyuncusu Çekip Gitti, Televizyon Dünyası Sallanıyor!
STAR TV ekranlarında büyük bir yaprak dökümü başladı. Gelen tepkilere ve senaryonun gidişatına dayanmayan oyuncu çekip çıktı gitti! Televizyon dünyasında büyük bir yankı uyandıran bu durumun; birde STAR TV gibi güçlü bir kanalda yaşanması seyircilerin kafalarını karıştırdı. Her sezona damgasını vuran yapımlarla seyirci karşısına çıkan STAR TV’den gelen bu dizi krizi haberi, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilenler…
Ömer, Çöp Adam, Gecenin Ucunda ve Yalı Çapkını gibi muhteşem yapımları yeni sezonda bir araya getiren STAR TV daha çok OGM Pictures yapımlarıyla ya da gerçek hikayelerle ilgili olan projeleri kabul ediyordu. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir ivme kazanan STAR TV, televizyon dünyasına darbeyi indirmişti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi iki muhteşem oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve reytinglerde zirveye oturmuştu. Şimdiyse STAR TV cephesinde büyük bir yıkımın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.