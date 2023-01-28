- 28 Oca 2023 - 20:08

A101 Market 5 Senenin Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Meyve Sebze, Bakliyat, Tuvalet Kağıdı…

Yıllardır milyonlarca vatandaşın en gözde alışveriş mağazalarından biri olan A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. Son 5 yılın en büyük indirimi için düğmeye basan A101 Market; Ayçiçek yağı, meyve – sebze, bakliyat ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı. İşte A101 Market’in başlatmış olduğu indirimin tüm detayları…

Yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101 Market; ürünleriyle hem kaliteyi hem de uygun fiyatı milyonlara sunuyordu. Bugüne kadar Türkiye’de binlerce A101 market açan, firma 1 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirimi; 31 Ocak itibariyle sonlandıracağını duyurmuştu. Kampanya bitmeden Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucumuza firmanın indirimlerini ürünlerini derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2023 - 20:08 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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