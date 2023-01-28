A101 Market 5 Senenin Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Meyve Sebze, Bakliyat, Tuvalet Kağıdı…
Yıllardır milyonlarca vatandaşın en gözde alışveriş mağazalarından biri olan A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. Son 5 yılın en büyük indirimi için düğmeye basan A101 Market; Ayçiçek yağı, meyve – sebze, bakliyat ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı. İşte A101 Market’in başlatmış olduğu indirimin tüm detayları…
Yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101 Market; ürünleriyle hem kaliteyi hem de uygun fiyatı milyonlara sunuyordu. Bugüne kadar Türkiye’de binlerce A101 market açan, firma 1 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirimi; 31 Ocak itibariyle sonlandıracağını duyurmuştu. Kampanya bitmeden Haberler Ankara olarak siz değerli okuyucumuza firmanın indirimlerini ürünlerini derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.