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28 Oca 2023 - 20:08

A101 Market 5 Senenin Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Meyve Sebze, Bakliyat, Tuvalet Kağıdı…

Yıllardır milyonlarca vatandaşın en gözde alışveriş mağazalarından biri olan A101 Market, 2023 yılının Ocak ayının son günlerine özel olarak bir indirim başlattı. Son 5 yılın en büyük indirimi için düğmeye basan A101 Market; Ayçiçek yağı, meyve – sebze, bakliyat ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde kampanya başlattı. İşte A101 Market’in başlatmış olduğu indirimin tüm detayları…