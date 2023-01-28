Esra Erol’da Aklınızı Yitirmenize Neden Olacak Olay! Ekibin Nutku Tutuldu; Anlatılanlar Korkunç…

Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol’da programında, kayıplar, kaçırılmalar ya da ailevi sorunlar ele alınıyor. Programa katılan isimler ise Esra Erol’dan ve ekibinden medet umuyor. Bu güne kadar milyonlarca kişiye dokunmuş olan Esra Erol’un programına katılan Zeynep, eşinin kendisine yaptıklarını anlattı. Felaket derece eşinin kıskanç olduğunu ifade eden Zeynep Hanım, 4 aylık hamile olduğunu ve 8 yıllık evliliğini kurtartmak için her şeyi yaptığını ama eşinin düzelecek gibi olmadığını açıkladı. Bunun üzerine Zeynep’in eşi Hasan programa katıldı ve seyircinin aklını oynatacak iddialara yer verdi. İşte merak edilenler…

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