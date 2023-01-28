Elektrik Faturalarına Büyük İndirim! Tarih Verildi, %16 Oranında Olacak! Beklenen Duyuru Yapıldı…
Elektrik faturalarına büyük indirim kapıda! Vatandaşın ödenen elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla başının büyük bir belada olduğu görülüyordu. Her ay, nasıl ödeme yapacağını hesap etmekten başı ağrıyan vatandaşa tarihler verildi ve %15 ile %16 oranında bir düşüşün yaşanacağı açıklandı. Gelen ilk açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Elektrik, su, doğalgaz, kira derken vatandaşın kendisine ayıracağı paranın miktarı ya hiç kalmıyor ya da yetmeyecek kadar kalıyor. Devlet bu konu için gerekli yardımları sağlayarak rahat bir nefes aldırıyor ama yardımdan faydalanamayacak olanlarsa kara kara düşünüyordu. Gelen açıklamalar ise yüreklere su serpti. Peki, hangi tarihte %16 oranında indirim başlayacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.