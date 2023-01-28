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28 Oca 2023 - 20:09

Elektrik Faturalarına Büyük İndirim! Tarih Verildi, %16 Oranında Olacak! Beklenen Duyuru Yapıldı…

Elektrik faturalarına büyük indirim kapıda! Vatandaşın ödenen elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla başının büyük bir belada olduğu görülüyordu. Her ay, nasıl ödeme yapacağını hesap etmekten başı ağrıyan vatandaşa tarihler verildi ve %15 ile %16 oranında bir düşüşün yaşanacağı açıklandı. Gelen ilk açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…