Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı…
Güzeller güzeli oyuncu Defne Samyeli’nin biricik kızı Deren Talu’nun iç çamaşırsız kareleri yürekleri yerinden çıkardı. Güzelliğiyle adeta mest eden Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu; gündeme bu karelerle düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Deren Talu, bir kez daha muhteşem olduğunu herkese kanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Akıncı, Seversin ve daha birçok yapımda bulunan güzeller güzeli oyuncu Deren Talu’nun yeniden ekranlara dönmesi bekleniyordu. Modellik yaparak hayatına devam eden Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise ne kadar muhteşem bir fiziğe sahip olduğunu gösteriyordu. Güzel oyuncu Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son kareler şok etti! İşte Deren Talu’nun çok konuşulan o kareleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.