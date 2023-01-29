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29 Oca 2023 - 09:49

Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’da yarışmacının bir tanesinin hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu yarışmacının korkutan görüntüleri ise basına sızdı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Allah yardımcısı olsun” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…