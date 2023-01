Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!”

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının, 2023 sezonu oldukça hareketli geçiyor. Yarışmacılar arasındaki hırs ve rekabetin %100 olduğu her bölümde net bir biçimde görünüyor. Kaosun, kavganın ve mücadelenin bir an olsun bitmediği Survivor yarışmasında yarışmacıların sağlık durumları ise Acun Medya tarafından güvence altına alınıyordu. Yarışmacılardan bir tanesinin yaşadığı korku dolu anlar is hastanelik olduğunu ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

