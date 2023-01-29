Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor’da yarışmacının bir tanesinin hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu yarışmacının korkutan görüntüleri ise basına sızdı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Allah yardımcısı olsun” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının, 2023 sezonu oldukça hareketli geçiyor. Yarışmacılar arasındaki hırs ve rekabetin %100 olduğu her bölümde net bir biçimde görünüyor. Kaosun, kavganın ve mücadelenin bir an olsun bitmediği Survivor yarışmasında yarışmacıların sağlık durumları ise Acun Medya tarafından güvence altına alınıyordu. Yarışmacılardan bir tanesinin yaşadığı korku dolu anlar is hastanelik olduğunu ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.